Extinction de l’éclairage : pas d’insécurité à Enghien

Un sentiment d’insécurité

Au niveau de la sécurité, le bourgmestre Olivier Saint-Amand (Écolo) se veut rassurant. "Depuis le 1er novembre, j’ai tenu mes petites statistiques et je les ai comparées avec la commune de Jurbise qui a maintenu son éclairage public et installé de nombreuses caméras. J’ai dénombré six faits de vol avec effraction à Enghien, alors qu’il y en a eu dix à Jurbise. Du côté des tentatives de vol ; nous en avons eu cinq sur Enghien et trois sur Jurbise. La police a, elle, comparé les chiffres 2022 avec ceux de 2021. L’an passé, il y a eu treize faits de vol à Enghien. Nous en avons donc moitié moins cette année. En matière d’accidents de la circulation, la zone de police n’a pas constaté d’augmentation depuis l’extinction de l’éclairage. Il n’y a donc pas de corrélation entre une insécurité objective et la coupure de l’éclairage public. Ceci dit, je comprends et respecte ce que Colette dit. Certaines personnes peuvent ressentir un sentiment d’insécurité, mais, en tant que décideurs, nous ne pouvons pas prendre des décisions par rapport à un sentiment, mais par rapport à des faits objectifs."

Cependant, pendant les fêtes l’éclairage public est de nouveau allumé entre minuit et 5h, comme le souligne l’échevin Pascal Hillewaert (Écolo). "Pour Ores, c’est compliqué de faire des choses à la carte pour chaque commune, mais, pour les réveillons, il est prévu que l’éclairage reste allumé dans toutes les communes."