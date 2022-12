Pas mal de pain sur la planche en 2023 à Enghien

Ville en transition

"Il y a beaucoup de préoccupations au niveau de la mobilité et des infrastructures. Différents projets sont prévus l’année prochaine, comme la rénovation de la rue Montgomery ou la mise à double sens des remparts. Nous allons poursuivre avec un travail sur la Grand-Place. Nous allons désigner un auteur de projet qui fera un travail participatif avec les citoyens pour la réfection et le réaménagement de la place."

Le bourgmestre a également souligné que la politique cyclable fait partie des priorités de la majorité. Par ailleurs, au niveau de la transition énergétique, un monitoring est en cours dans les bâtiments du parc et des investissements importants sont prévus pour l’installation de panneaux photovoltaïques. "Pour l’urbanisme, un grand chantier est déjà en cours avec la révision des outils d’urbanismes. Un groupe de travail va être créé pour mener à bien ce gros chantier."

En matière d’environnement, Olivier Saint-Amand a annoncé que la qualité des eaux de surface est un projet qui mobilise les équipes avec notamment l’entretien du ruisseau Kokjane, d’un fossé innomé à Petit-Enghien, la Dodane.

Réseau social

En ce qui concerne le lien social, la Ville va également œuvrer. "En partenariat avec le Centre culturel, le parc est devenu un espace d’expression culturelle et artistique qui s’est ouvert à différentes disciplines. Par ailleurs, nous avons renforcé les équipes sociales pour assurer les aides énergétiques et alimentaires. Ce sont des questions qui sont essentielles aujourd’hui. Du côté hospitalier de la commune, nous continuons de travailler sur la diversité. 2023 sera d’ailleurs l’année de la biennale Mais Tissons."

Ville-parc

Pour le patrimoine, comme annoncé dans le budget, de nombreuses réalisations sont prévues: château, chapelle castrale, pavillons chinois et des toiles, coursive à l’entrée du parc, achat de la justice de paix. "Même si nous voudrions en faire plus, je ne crois pas que ce soit possible", estime le bourgmestre. La ruralité est aussi dans les cartons de la Ville avec un travail sur le développement rural qui va s’intensifier en 2023. Olivier Saint-Amand conclut en indiquant que très rapidement, des écrans dynamiques vont apparaître en ville. "Ils nous aideront à communiquer sur tous les événements qui se déroulent à Enghien. Enfin, nous soutenons le commerce de manière importante, notamment via le renouvellement des décorations de Noël."

