Deux acolytes créent leur propre gin à Enghien

"L’idée est venue lors du premier confinement, se souvient Sébastien Thibaut. Comme tout le monde, nous nous embêtions chacun dans notre coin. Nous faisions des apéros en ligne. C’est lors de ces rendez-vous que nous avons eu l’idée de faire notre propre gin."

Les deux amis se sont alors renseignés. "Nous nous sommes rendu compte que distiller c’était un vrai métier. Nous avons donc recherché une distillerie dans les environs. Nous nous sommes tournés vers la distillerie du Moulin du Loup, à Trivières. Nous avons eu un premier rendez-vous avec eux et ils nous ont rassurés, car nous étions un peu dans l’inconnue, et nous leur avons expliqué ce que nous voulions."

Douze ingrédients pour douze ans d’amitié

L’aventure de L’Acolyte était donc lancée, mais avant d’arriver à la recette finale, il aura fallu huit tests. Entre la naissance de l’idée et la commercialisation qui a débuté en octobre de cette année, un an et demi s’est écoulé, car les deux acolytes voulaient trouver la recette parfaite pour leur premier breuvage.

"Nous voulions proposer un gin qui plaise autant aux hommes qu’aux femmes et qu’il soit apprécié des néophytes comme des amateurs. Nous voulions aussi que ce soit un London Dry, c’est-à-dire que ce sont de vrais fruits et de vraies épices qui sont distillés. Il n’y a aucun ajout après ; c’est pour cette raison qu’il a fallu autant de tests."

Mais quelle est la recette magique de ce fameux nectar ? "Elle renferme douze ingrédients qui symbolisent nos douze ans d’amitié. Bien entendu, une grande partie de la recette est secrète, mais quatre des principaux botanicals sont la griotte, la grenade, le cassis et la goyave. Il en résulte un gin assez fruité et rond, même s’il reste sec, car il n’est ni aromatisé ni sucré. Mais nous ne comptons pas en rester là. L’Acolyte est notre image de marque, nous prévoyons de réaliser d’autres versions ou lancer des éditions limitées pour connaître les goûts du public et ainsi augmenter notre gamme."

Toujours est-il que le succès est au rendez-vous pour les deux jeunes amis.

"Nous avions commandé une première production de quatre cents bouteilles. Elles sont quasiment toutes parties. Il ne nous reste même plus une bouteille pour nous pour les fêtes de fin d’année. Nous avons plusieurs points de vente dans la région avec des commerces, mais aussi des restaurants, et ça marche plutôt pas mal. Une deuxième commande a été lancée pour sept cents bouteilles, mais elle ne sera pas prête pour les fêtes, nous allons donc devoir faire des cartes cadeau pour satisfaire nos clients."

Infos: Facebook Acolyte Gin