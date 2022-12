Budget 2023 d'Enghien : un mali limité, mais après ?

À l’extraordinaire, le budget est de 10 000 000€. "C’est impressionnant et ambitieux, se félicite l’échevin. Il y a 82 lignes inscrites au budget." Retenons des investissements en matière d’énergie avec l’installation de panneaux photovoltaïques et d’éclairages LED. "Ce qui aura un effet positif sur les dépenses de la Ville sur le plus long terme." Par ailleurs, le patrimoine est toujours au cœur des dépenses. "Nous travaillons déjà sur les cours anglaises et les pavillons. Nous continuerons avec les berges du Miroir, la chapelle castrale, le mur de la digue du canal et une maintenance extraordinaire du château. Des travaux sont aussi prévus dans différents bâtiments communaux et dans les églises de Marcq, Enghien et Petit-Enghien. Nous allons aussi travailler sur les parkings au niveau de Nautisport et à la place du Vieux Marché." Enfin, le gros morceau concerne les voiries et la mobilité avec un budget de 6 000 000€ pour différents entretiens et réaménagements.

Du côté de l’opposition, Marc Vanderstichelen (Ensemble Enghien) s’inquiète: "Il y a un manque de perspective. Il est temps de s’asseoir et de voir au-delà de 2023. Nous estimons qu’il faut des priorités au niveau de l’extraordinaire, il faut faire des choix stratégiques qui vont aider les Enghiennois." Le bourgmestre Olivier Saint-Amand (Écolo) reconnaît: "Je n’ai pas de baguette magique. Toutes les communes ont des questions sur leur avenir et aucune n’a de perspectives claires. C’est certain, nous allons devoir tous faire des choix, c’est l’idée du budget 0 sur lequel nous allons travailler dès le début de l’année. Pour ce qui est des choix stratégiques, notamment, au niveau des parkings, nous ne remettons rien à plus tard. Il y a des investissements prévus dans le budget, notamment à Nautisport. Nous sommes aussi en contact avec un partenaire privé pour le centre-ville et nous viendrons bientôt avec un master plan à ce sujet."