La classe politique d'Enghien rend hommage à Clément Crohain

Olivier Saint-Amand : « acte visionnaire »

"Je rends hommage à celui qui fut bourgmestre pendant quatre législatures consécutives, entre 1977 et la fin du siècle" dit le bourgmestre, Olivier Saint-Amand. "C'était un travailleur acharné. Malgré un emploi du temps extrêmement chargé, partagé notamment entre le ministère de l'Agriculture et sa commune, il avait une capacité d'écoute et d'empathie hors du commun. Sa décision d'acquérir le parc en 1986 doit être considérée aujourd'hui comme un acte visionnaire qui a changé fondamentalement l'identité de la ville et amélioré durablement la qualité de vie dans notre commune. Pendant les années où nous avons siégé ensemble au conseil communal, nous n'étions évidemment pas d'accord sur tout, mais je peux dire aujourd'hui qu'une partie de son action politique inspire la mienne."

Francis De Hertog : « fin tacticien »

"Je ne peux que rendre hommage à Clément pour son parcours au service de notre ville" souligne Francis De Hertog (En Mouvement). "C'était un fin tacticien politique, très attaché à son village de Petit-Enghien. Je perds également un confrère de la Double Enghien. Je pense aussi qu'il faut souligner son attachement patriotique lui qui était présent à toutes les commémorations à Petit-Enghien. Enfin, pour l'anecdote, il apparaît dans l'album de bande dessinée des 4 As et la ruée vers l'or."

Marc Vanderstichelen : « héritage important »

"Notre groupe a eu la chance de pouvoir compter sur l'expérience d'un grand homme" note Marc Vanderstichelen (Ensemble Enghien). "Son mayorat a laissé un héritage important dont les Enghiennois bénéficieront encore pour plusieurs générations: achat du parc, création de Nautisport... En dehors de son mandat politique, il était très impliqué dans la vie sociale de la ville par son implication dans diverses associations. Très à l'écoute de sa population, il a aidé de nombreuses familles à améliorer leur quotidien. Encore très vif d'esprit et très actif, il était toujours disponible pour nous conseiller. C'est avec tristesse et émotion que nous avons appris son décès."

Christophe Deville et le PS : « une grande figure »

Christophe Deville relaie un communiqué du PS. "C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Clément Crohain. Bien que n'étant pas de la même famille politique, il faut mettre en lumière ses parcours politique, professionnel et associatif afin de lui rendre un hommage digne et mérité. Il n'aura de cesse de donner la priorité aux contacts de proximité humaine avec les Enghiennois. Parmi les nombreuses traces qu'il laissera en héritage, notons l'achat du parc, poumon vert et riche vestige, mais aussi certaines organisations ayant permis aux habitants de se retrouver pour conter la grande et la petite histoire d'Enghien. Malgré quelques divergences, nous tenions à cœur de saluer avec respect la mémoire de cette grande figure politique enghiennoise qui laissera une empreinte indélébile dans la Cité d'Arenberg."

Florine Pary-Mille : « dévouement inlassable »

"C'est une figure emblématique et passionnée d'Enghien qui nous a quittés ce week-end et que beaucoup d'Enghiennois pleurent aujourd'hui" explique Florine Pary-Mille (MR). "Clément aura laissé une empreinte indélébile de ses 24 années de mayorat. D'un dévouement inlassable, disponible, paternaliste, maîtrisant parfaitement ses dossiers, engagé sur tous les fronts, il joignait les actes à la parole. Attaché à sa ville, il avait à cœur de la défendre à tous les niveaux de pouvoir pour la promouvoir et obtenir un maximum de subsides entre autres pour les chantiers liés au parc que la ville avait acquis grâce à son opiniâtreté. Même si nous n'appartenions pas à la même formation politique, nos rapports ont toujours été empreints de beaucoup de respect mutuel, d'empathie et de cordialité. Merci pour tout Clément."