Décès de Clément Crohain, une figure marquante d’Enghien

M. Crohain a été victime d’un accident à son domicile, jeudi en fin de journée. Alors qu’il venait de rentrer chez lui, il est tombé dans l’allée de sa maison en voulant aller serrer le frein de sa voiture (laquelle s’était mise en mouvement). La voiture ne l’aurait pas touché, mais M. Crohain a été blessé. Conscient, il a alerté des membres de sa famille. Il ne semblait pas gravement blessé dans un premier temps, mais son état de santé s’est ensuite rapidement détérioré. Il s’est avéré qu’il avait été victime d’une hémorragie cérébrale. Clément Crohain s’est éteint ce dimanche matin.

Des parents agriculteurs

Clément Crohain était né à Petit-Enghien en 1935. Ses parents étaient agriculteurs. "Ils se sont sacrifiés pour payer nos études universitaires, à moi et à mon frère. Ce qui a développé chez moi un sens aigu du service à rendre aux autres. J’ai toujours été fier de mes racines paysannes et attaché à mon village."

Diplômé de l’UCL en tant qu’ingénieur agronome, Clément Crohain entre au service du Ministère de l’Agriculture en 1960. D’abord comme ingénieur agronome pour le Brabant wallon, il rejoint le Secrétariat général à Bruxelles en 1969. En 1973, il devient chef de cabinet pour enfin devenir Secrétaire général de 1987 à 2000.

Bourgmestre 24 ans

En 1969, fortement attaché au parti catholique, le Petit-Enghiennois prend la carte du PSC. " En 1970, après de multiples refus, j’accepte de me présenter aux élections communales de Petit-Enghien, à la place d’un cultivateur à la retraite. D’emblée, je réalise le deuxième score de la liste et deviens échevin. Mais en 1977, c’est la fusion des communes. Nous devons abandonner des projets prévus à Petit-Enghien comme celui d’une nouvelle maison communale qui deviendra finalement le hall de sport. Il y a une demande unanime des trois entités pour que je sois la tête de liste PSC pour les élections pour contrer la coalition PS-MR à la tête d’Enghien."

Clément hésite longuement, car il va devoir concilier vie de famille, vie professionnelle et vie politique. "J’accepte parce que nos chances de majorité étaient réduites et à la surprise générale, le 10 octobre 1976, notre slogan “Le 10/10, nous serons 10” se réalise avec une majorité absolue!"

Suite au scrutin de 1976, Clément Crohain ceint l’écharpe mayorale. Il restera à la tête de la cité d’Arenberg jusqu’aux élections de 2000, soit quatre mandatures en tant que bourgmestre. Une fonction qu’il a exercée en parallèle de sa carrière professionnelle.

"Pendant ces trente ans, je me suis consacré à mes deux fonctions à temps plein. J’ai toujours accordé une grande importance à la proximité avec les habitants, notamment lors de mes permanences du lundi soir qui commençaient à 18 h et se terminaient souvent à minuit. Ce qui m’a permis d’avoir de nombreux contacts avec le monde politique et administratif. Il est vrai que cela m’a permis de décrocher de nombreux subsides et d’aider à l’emploi pour de nombreux Enghiennois."

M. Crohain s’était investi aussi dans la vie associative. Ainsi, il présidait toujours l’ASBL Action et Recherche Culturelles (ARC).