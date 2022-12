La Plutôt, une bière déclinée en quatre recettes à Enghien

Située dans le parc d’activité économique Qualitis, et plus précisément dans les locaux du centre d’entreprises de la Petite Lanterne, la Brasserie Vancaillie a vu le jour en 2021. Une histoire d’amour de deux épicuriens Ann Douteur et Joost Vancaillie, créateurs de Ann & Joost. "Tout a commencé il y a sept ans avec du chocolat, se souvient Ann Douteur. Par hobby, mon mari brassait dans le garage. Il y a sept ans, j’ai commencé à travailler le chocolat. Comme mon mari voyait que je m’épanouissais dans cette nouvelle voie, il m’a laissé la place. Nous avons fait le constat qu’en été nous vendions moins de chocolat. Nous nous sommes dit: pourquoi ne pas faire une bière ?"