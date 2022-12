"Avec les services sociaux du CPAS, nous avons fait le constat que beaucoup de personnes se tournaient vers nous, car elles savent plus faire face aux factures d’énergie, indique Dominique Eggermont, présidente du CPAS d’Enghien (Écolo). Nous avons activé le Secours hivernal, un fonds énergie qui s’élève à 28 000 €. C’est un fonds qui provient du gouvernement fédéral et qui est calculé en fonction de la population de la commune. Malheureusement, il est déjà épuisé, ce qui n’est jamais arrivé auparavant. Nous activons aussi toutes les aides financières que nous pouvons. À côté de cela, il y a aussi les kits énergie que nous avons distribués : ils contiennent différents accessoires qui permettent d’économiser un peu d’énergie comme des boudins de porte, des multiprises avec interrupteur ou du papier réflecteur pour mettre derrière les radiateurs."

Malgré cela, le CPAS constate que ce n’est pas assez. "L’énergie est un tel problème que certaines personnes décident de moins s’alimenter ou de ne plus se chauffer du tout. Ce constat nous a fait réfléchir et nous avons décidé d’élargir notre aide. Au rez-de-chaussée, nous avons cette belle verrière qui accueille habituellement les résidents du home Saint-Nicolas. Elle est, de ce fait, chauffée. Nous avons donc décidé de l’ouvrir tous les après-midi, de 14h à 17h, à toutes ces personnes qui restent chez elles sans chauffage. Nous pouvons y accueillir une vingtaine de personnes, mais si la demande est importante, nous trouverons une solution pour augmenter cette capacité."

Une initiative originale qui peut apporter un peu de chaleur physique, mais aussi humaine.

"Il y a des tables, des chaises, un bar, une petite bibliothèque et le sourire de notre personnel. Et même si nous n’avons qu’une seule demande, nous activerons le service, car c’est quelque chose de facile à mettre en place. Cela ne nécessite pas de moyens humains supplémentaires puisque le personnel d’accueil est là. C’est un cadre agréable et en plus, il y a aussi du Wi-Fi gratuit."