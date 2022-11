Un marché au jardin pour économiser l’énergie, à Enghien

"Vu le contexte économique, je savais que j’étais un gros consommateur d’énergie à cause de la chaîne du froid, indique Benoît Bruyndonckx, gérant de" Autrement ". L’équation a changé avec une facture multipliée par trois, quatre ou cinq. Ça m’a poussé à la réflexion et l’idée d’installer mes fruits et légumes à l’extérieur m’est venue. Maintenant, je me demande pourquoi je n’y ai pas pensé avant. Les clients ont bien accueilli ce changement, mais je me demande si cela aurait été socialement accepté s’il n’y avait pas cette crise de l’énergie. Aujourd’hui, ça passe, car c’est créativement accepté. Les gens ont une empathie pour les commerçants qui sont obligés de dépenser de l’énergie pour leur travail."

2400 kWh économisés

Outre l’aspect économique, Benoît Bruyndonckx souligne que sa démarche est également écologique. "Je vais diminuer ma consommation. D’après mes calculs, je suis à environ 20 kWh par jour d’économie, rien que pour mes frigos. C’est énorme. En fait, l’idée est aussi venue avec la peur au ventre de ne pas savoir payer les factures."

Le commerçant enghiennois a profité des conditions météorologiques clémentes pour maintenir son petit marché.

"Cela durera ce que ça durera, souffle-t-il. T ant qu’il ne fait pas -2 ou -3°C, je peux laisser fruits et légumes à l’extérieur. Avec un peu de chance, je ferai ça pendant les quatre mois qui viennent, ce qui me fera une économie de plus ou moins 2400 kWh."

Et qu’en pensent les clients ? D’après Benoît Bruyndonckx, ils sont ravis. "Les gens apprécient, car c’est plus confortable, il y a plus de place et ils voient mieux les produits."

Afin d’économiser encore un peu plus d’énergie, un des congélateurs a également été coupé. "Nous avons tout rassemblé dans un seul. C’est peut-être moins beau à voir, mais, comme il tourne jour et nuit, ça nous fait aussi une belle économie de 12 kWh par jour."