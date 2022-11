La Maison Léger à Enghien: du chocolat qui change des vies

Comme la reine d’Angleterre

Anne Léger a donc voulu se rendre compte de visu de ce que faisait réellement le programme en Côte d’Ivoire auprès des producteurs de cacao qui lui fournissent sa matière première. "J’ai visité des villages de cacaoculteurs soutenus par Cacao-Trace. Les enfants d’un des cultivateurs que j’ai rencontré ont la chance d’aller à l’école depuis que le programme s’est installé dans cette région. J’ai visité une école, ou encore un dispensaire en plein milieu de la brousse qui, actuellement, sert de maternité. C’était un voyage incroyable. J’ai été accueillie comme si j’étais la reine d’Angleterre, car, grâce à Cacao-Trace, ces villageois ont leur vie métamorphosée."

Pour Anne Léger ce voyage a véritablement changé sa vision des choses. "Maintenant, ça a du sens pour moi de vendre les produits Cacao-Trace. C’est devenu concret. Rencontrer les personnes qui sont à la base de mon produit ça a du sens. J’ai travaillé dans un champ de cacao pendant une journée, ça m’a permis d’avoir encore plus de respect pour ces agriculteurs. Le fait aussi de rencontrer tous ces enfants qui peuvent aller à l’école dans des infrastructures dignes de ce nom avec plusieurs classes, une cantine et des toilettes, ça m’a beaucoup touché. Plus particulièrement en ce qui concerne les filles, car à la puberté, comme il n’y avait pas de toilettes dans les anciennes écoles, elles ne pouvaient plus suivre les cours. J’ai donc pu voir que les dix centimes que je paie en plus par kilo de cacao transforment véritablement des vies."

Anne Léger reconnaît que ce voyage était épuisant et très fort émotionnellement parlant, mais il a renforcé ses convictions. "Je savais que c’était bien d’acheter du cacao équitable, mais maintenant que je l’ai vu, c’est devenu une évidence pour moi de ne plus acheter autre chose, car pour peu d’investissement ici, on change des vies là-bas."