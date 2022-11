Des réparations sur des voiries à Enghien

Lors d’une récente réunion du conseil communal d’Enghien, l’assemblée a dû adopter le cahier des charges et du mode de passation du marché public pour des travaux de schlammage et d’asphaltage de diverses voiries de la commune. "Ça fera plaisir à l’ensemble du conseil communal et aux citoyens, a indiqué Jean-Yves Sturbois, échevin des Travaux (En Mouvement). Pour les rues Noir Mouchon et Caremberg, nous avons prévu du schlammage, c’est-à-dire un nouveau revêtement par enduisage de deux couches sur 3000 m². Pour toute une série d’autres voiries, où il y a une forte dégradation nécessitant une intervention plus localisée, nous pratiquerons l’asphaltage à chaud. En tout, ce sera trente-deux tonnes d’asphaltage qui seront posées."