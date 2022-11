Un an plus tard, les deux premières bières sont prêtes à être dégustées par les amateurs puisqu’il est possible de précommander les premiers cartons de la Triple Fourche et de la Saison de Ferme. Les deux nectars peuvent être retirés depuis quelques jours à la microbrasserie.

Des recettes originales

Entre le lancement du crowdfunding et la sortie des deux brassins, beaucoup de bière a coulé sous les ponts, comme le souligne Benjamin Segers, coordinateur général de "Bière à la Ferme". "Nous avons installé du matériel de brassage d’occasion, ce qui répond à notre envie d’être eco-friendly. Différents amanégements ont été réalisés, les recettes et les noms de bière ont été choisis. Nous avons maintenu notre promesse d’aller chercher des ingrédients locaux et nationaux. Par exemple, notre malt est belge, l’avoine et le froment viennent de Labliau et de la coopérative Ma Ferme."

Pour cette première production, "Bière à la Ferme" a réalisé deux brassins de seize hectolitres, soit quatre cents cartons de douze bouteilles de trente-trois centilitres.

"Les bouteilles sont cautionnées, car c’était important pour nous de travailler et de réfléchir sur le cycle de nos contenants. La solution la plus respectueuse était d’utiliser des bouteilles cautionnées. Nous avons choisi de travailler avec des précommandes ouvertes à tout le monde et pour l’instant ça marche plutôt bien puisque la moitié de notre production a déjà trouvé acquéreur. Le stock sera ensuite dans un circuit de détaillants locaux: épiceries, drinks, petits commerces et pourquoi pas horeca."

Côté recettes, Benjamin Segers souligne qu’elles ont été concoctées spécialement pour "Bière à la Ferme".

"Elles ont été réalisées par notre équipe de brasseurs. Nous nous sommes réunis pour les produire en petite quantité et les goûter. Chacun a participé à ces premiers brassins que nous avons mis en bouteille nous-même. C’était une expérience intéressante tant au niveau humain qu’en termes d’apprentissage."

Et les amoureux de bière ne sont pas au bout de leurs surprises puisque d’autres breuvages sont prévus. "A la base, nous voulions proposer trois types de bières. Une plus légère est prévue dans les mois à venir. Nous aimerions aussi produire des bières spéciales, éphémères comme pour les fêtes de fin d’année ou au printemps, afin de conserver cette économie de proximité avec des producteurs proches de notre brasserie. Nous espérons que notre notoriété va grandir et va ouvrir les consciences pour que nous puissions collaborer avec d’autres producteurs."

Infos:

bierealaferme. be