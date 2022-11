Marc Hollogne en spectacle à Enghien pour des enfants moins chanceux

Mais qui est Marc Hollogne ? Si pour beaucoup, son nom ne dit peut-être rien, son parcours l’a amené à travailler avec des artistes comme Maurice Béjart, Jacques Higelin ou encore Claude Lelouche. L’artiste a fait salle comble en France, en Suisse et aux quatre coins du monde. Dans les années 80, il a aussi participé à un célèbre jeu télévisé: "La Course autour du Monde", une des émissions francophones les plus regardées avec des audiences de trente millions de téléspectateurs. Marc Hollogne est aussi derrière le spectacle des 80 ans de Charles Trenet à l’opéra Bastille ou encore l’album anniversaire du "Fou chantant" en collaboration avec ses copains belges parmi lesquels Philippe De Cock et Philippe Blondeau. Mais au-delà de ce beau palmarès, l’artiste est avant tout un des maîtres du cinéma-théâtre, un art mélangeant subtilement sur scène théâtre, cinéma et télévision. Des spectacles où se jouent des interactions et des dialogues entre des personnages virtuels sur écran et des personnages réels sur scène. Une émulation parfaite qui fait oublier l’existence des écrans au fil du spectacle et qui permet toutes les audaces.

« Simplement » un texte

Souvent les spectacles de Marc Hollogne se jouent sur de grandes scènes, car ses dispositifs demandent de l’espace. Ici, le spectacle proposé se veut intimiste. "Les contraintes du lieu m’ont permis d’accoucher d’un truc dont je rêve depuis longtemps, jouer" simplement "un texte. Je ne bâcle pas le truc parce que c’est un petit lieu. Mon régisseur parisien sera d’ailleurs de la partie pour faire coller parfaitement l’éclairage à ce qui se passera sur scène."

Pour en revenir à La Borne, qui mieux que l’artiste pour nous dresser le pitch ? "Il y a des bornes partout et les gens sont heureux de dialoguer avec elles, car cette machine réfléchit, pense et elle vous connaît mieux que vous-même. Tout ce qu’on a pu échanger sur un message, dans un journal intime, dans des mails ou vos déplacements GPS, vos photos, bref tout ce qui a été un jour ou l’autre en contact avec un réseau est là. Mon personnage, d’abord réticent, va se mettre à dialoguer avec cette borne. Elle va réussir à le convaincre qu’elle n’est peut-être pas si intrusive que ça. Elle est peut-être là parce que c’est agréable d’avoir quelqu’un à côté de soi qui a les mêmes goûts, la même sensibilité, le même passé et avec qui on peut échanger des souvenirs. C’est comme un confident. Pour se faire borner, c’est-à-dire poser son empreinte digitale, il faudra qu’il arrive quelque chose d’inimaginable à mon personnage. La borne va dégainer un argument qui dépasse tout ce que l’imaginaire peut imaginer."

