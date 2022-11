La rénovation du patrimoine se poursuit, à Enghien

Au niveau du château, ce sont les cours anglaises, entendez par là les petites cours se trouvant en sous-sol, qui feront l’objet d’une attention particulière. "Elles sont en train de doucement s’effondrer, poursuit l’échevin. Il est grand temps de faire quelque chose pour les restaurer." Des travaux importants vont donc être entrepris au niveau de la façade du château faisant face à l’entrée du parc. "Il faudra creuser tout autour des cours anglaises, démonter les murs de soutènement, refaire des fondations et remonter les murs. Il y aura donc un impact visuel sur le château pendant quelques mois. De l’autre côté du château, il y aura moins de travaux à prévoir. Par ailleurs, les perrons ne seront pas touchés." Diverses rénovations au niveau des balustrades et des statues seront également entreprises.

Du côté de l’opposition, Marc Vanderstichelen, pour Ensemble Enghien, s’étonne: "Au départ, le budget était évalué à 300 000 €. Il a ensuite été rabaissé à 150 000 €. Aujourd’hui, on parle de 500 000 €. C’est énorme !" Le bourgmestre a alors apporté quelques explications. "Lors de l’inscription au budget, nous avions indiqué un prix qui semblait raisonnable sur base d’autres chantiers de ce type. Si nous avons diminué ce chiffre, c’est une tactique budgétaire. Pour que le dossier puisse avancer et rester inscrit, quand on se rend compte qu’un projet ne va pas pouvoir se faire dans l’année, on réduit les crédits significativement. Ici et maintenant, l’auteur de projet a terminé son travail et nous a fourni un métré estimatif. Les chiffres sont donc plus précis."