La métamorphose du centre d'Enghien s’annonce

Aussi, la Ville veut-elle prendre les devants en ce qui concerne la Grand-Place. "Nous sommes dans la logique qu’une fois la rue Montgomery terminée, nous allons nous attaquer à la Grand-Place, poursuit le bourgmestre. Ensuite, nous continuerons par la rue de Bruxelles, la place du Vieux-Marché, pour rejoindre la gare. Pour prendre les devants, nous voulons désigner un auteur de projet pour la Grand-Place afin que, dans quelques années, nous puissions introduire le projet pour continuer la rénovation du centre-ville. De plus, nous essaierons d’associer le plus possible le conseil communal et la population à ce travail, car faire des travaux sur une grand-place, c’est hautement symbolique."

Un entretien en profondeur

Si la rénovation de la place du Vieux-Marché n’est prévue qu’après celle de la Grand-Place, elle n’en sera pas pour autant délaissée, explique le bourgmestre. "Puisque nous avons différé dans le temps une intervention en profondeur sur la place du Vieux-Marché, nous devons faire quelque chose d’intermédiaire. Nous ne pouvons pas attendre dix ans, car cette place est trop dégradée." L’échevin des Travaux, Jean-Yves Sturbois (En Mouvement) enchaîne. "C’est principalement au niveau de revêtement que nous devons intervenir. Comme on peut le voir, il y a d’importants soulèvements de la voirie au niveau des arbres. Nous devons donc intervenir pour refaire un revêtement correct. Ce ne sera pas un travail en profondeur, mais ce sera quand même un chantier relativement important, car il faut agir pour la sécurité de tous les usagers de cette place." La Ville profitera de ces travaux pour délimiter les espaces de parking, les espaces réservés à la mobilité douce et pour reconstituer les alignements d’arbres en prévoyant pour ceux-ci des bacs qui guident les racines vers la profondeur.