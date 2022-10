Berges du Miroir, au parc d'Enghien : ça avance enfin

Une étape que l’échevine en charge du parc, Dominique Eggermont (Écolo), développe. "Il y a d’abord eu une analyse de tous les ouvrages hydrauliques depuis la drève des platanes jusqu’à l’étang du moulin. Nous avons aussi réalisé des curages et des entretiens. Deux zones n’ont pas pu être traitées, car il y avait des blocages. Il y avait un affaissement au niveau de la liaison entre les étangs des canards et du Miroir et un souci à la chambre de visite du côté du pavillon des princesses. Cette dernière va être remplacée et nous allons créer un nouveau déversoir conforme à son utilisation actuelle."

Dernière étape indispensable

Des travaux qui, en apparence, peuvent paraître simples, mais les démarches sont longues, comme l’indique l’échevine. "Toutes ces étapes sont très longues. Nous avons eu de nombreuses réunions avec l’Agence wallonne du Patrimoine. Nous devons avoir leur accord avant chaque intervention. Heureusement, l’installation de la nouvelle chambre de visite et du déversoir est une des dernières étapes indispensables pour lancer la réfection des berges de l’étang. C’est très long et aussi très inquiétant, car nous voyons que les berges continuent de s’éroder. Politiquement, nous mettons tout en œuvre pour que ça puisse avancer sans trop d’embûches, mais les étapes sont malheureusement nombreuses."

Par ailleurs, l’échevine a tenu à rassurer les Enghiennois (es) qui aiment se promener dans leur parc: la drève longeant l’étang du Miroir, dont les arbres malades ont dû être abattus, sera replantée.

"Comme des engins de chantier vont devoir circuler pour restaurer les berges, ce sera l’étape ultime. Par contre, ce ne seront plus des hêtres pourpres qui seront plantés. Même si, esthétiquement, c’est très joli, cette essence n’est plus adaptée aux conditions climatiques actuelles. Nous avons une liste de la DNF qui nous propose plusieurs espèces dont, notamment, des châtaigniers."