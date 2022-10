Si le point a été adopté, l’opposition Ensemble-Enghien n’approuve pas cette pratique, comme le souligne Marc Vanderstichelen. "Cette taxe nous pose problème, dans la mesure où, dans votre plan communal de début de législature, vous avez proposé de créer, je crois, quatre cents places de parking. Ces places ne sont pas encore là. Je sais que vous y travaillez, mais le résultat n’est pas encore acquis. Par ailleurs, nous constatons que, quand il y a des réaménagements de voiries, il y a une tendance à réduire les places de stationnement. Nous ne digérons pas cette nouvelle taxe, car nous trouvons indécent de pénaliser les privés ou la SNCB qui tentent de remédier au manque d’investissements de la commune."

Un taux de saturation de 82%

Le bourgmestre Olivier Saint-Amand (Écolo) souligne pour sa part d’autres éléments. "Lorsque le parking SNCB est devenu payant, ça n’a pas aidé les Enghiennois et les Enghiennoises. En ce qui concerne le centre-ville, je crois qu’il faut démystifier les choses. Les gardiens de la paix ont fait deux relevés des plaques d’immatriculation, heure par heure, pendant des journées complètes. Le but était de voir à quelle heure arrivaient et partaient les voitures. Grâce à ce travail, nous pouvons caractériser le type de stationnement. Nous devons encore affiner notre étude sur cet indicateur. Par contre, nous avons constaté que le taux de saturation maximum du parking dans l’hypercentre était de 82%. Ce qui signifie qu’aux heures les plus denses, une place de parking sur cinq est encore disponible. Concernant la proposition de taxe, nous voulons imposer une contribution aux gens qui développent une activité commerciale sur des places de parking, car ça n’aide pas les Enghiennois puisqu’ils leur demandent de payer pour se garer."

Deux pistes concrètes

Par ailleurs, le bourgmestre reconnaît que, lorsqu’il y a des événements au parc ou dans le centre-ville, la Ville doit trouver des solutions de rechange. "Nous y travaillons avec deux projets ; un à Nautisport et l’autre sur un terrain qui nous appartient dans l’espace Sturbois-Wielant. Ce sont des projets concrets, mais qui se font en partenariat avec du privé. Nous devons donc avancer à leur rythme. Au niveau de l’espace Sturbois-Wielant, il y a des pistes pour sortir un masterplan pour l’aménagement de cet espace dans le prochain semestre."

Concernant la diminution des places de parking lors de réaménagement de voiries, l’échevin des travaux, Jean-Yves Sturbois (En Mouvement), a tenu à réagir: "Nous ne réduisons pas ces emplacements par plaisir. La priorité lors des travaux est de rendre les trottoirs le plus accessibles possible aux piétons."