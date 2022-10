La Ville d'Enghien abandonne RenoWatt

L’échevin des Finances et responsable des bâtiments communaux, Pascal Hillewaert (Écolo), revient sur le dossier. "Nous avions proposé d’intégrer treize bâtiments communaux dans le programme RenoWatt. Neuf ont été retenus. Des audits énergétiques ont été réalisés, des marchés publics organisés et des budgets estimés. Sur les neuf bâtiments, nous avons reçu des réponses pour trois d’entre eux. Mais les budgets proposés étaient doublés par rapport aux prévisions et les résultats n’étaient pas satisfaisants dans leur mise en œuvre."

L’échevin prend l’exemple de la salle des Acacias, où il était proposé de poser des pylônes un peu partout afin d’installer un faux plafond, ou d’isoler par l’extérieur des bâtiments en pierre bleue. "Nous avions demandé de revoir la copie pour avoir des solutions acceptables, mais ce n’était pas possible. Heureusement, le travail effectué n’est pas perdu, car nous disposons toujours des audits qui pourront toujours servir. De plus, il y a une clause dans ce contrat qui nous permet une rupture sans devoir payer d’indemnités."