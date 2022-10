Mettekoe, un singe orange de 4,85 mètres à Enghien

Ce sont des bénévoles du quartier, et non M. Gilkain directement, qui ont concrétisé cette idée et réalisé le géant. "Le quartier du singe soutient la Pairi Daiza Foundation et il n’est pas impossible que Mettekoe soit présent de temps à autre dans le parc ; ou pourquoi pas lors de la kermesse de Petit-Enghien" dit encore M. Hadidi.