L’ETA d'Enghien s’adapte et s’agrandit

Le vaste hall occupé par les occupations de l’ETA devenant un peu exigu pour la centaine d’ouvriers et d’ouvrières en situation de handicap qui y travaillent chaque jour, il était nécessaire de construire une extension. Un chantier financé sur fonds propres et dont le coût s’élève à 1,5 million €.

Cette extension flambant neuve a été inaugurée le 23 septembre dernier.

"Nous avons construit un nouveau bâtiment de 1500 m² sur trois étages, indique Patrick Godart, directeur de l’ETA. Ces nouveaux locaux sont destinés d’une part au stockage de marchandises, et d’autre part au bien-être des travailleurs avec des sanitaires, un réfectoire, des salles de réunion… Nous avons aussi profité du chantier pour nous doter d’un quai de déchargement pour les camions. C’est une réelle plus-value économique, car ça accélère grandement ce travail qui était fastidieux auparavant. En réalisant ces travaux, nous nous efforçons donc d’offrir aux cent personnes en situation de handicap un travail valorisant, synonyme d’intégration réussie dans la société."

Conditionnement surtout

Mais quelles sont les activités de cette entreprise pas comme les autres ? "Nous consacrons près de 90% de nos activités au conditionnement. Nous emballons notamment des produits pour une grande chaîne de magasins. Cette hyperspécialisation implique à la fois une mobilisation constante face aux demandes ponctuelles des entreprises et un matériel adéquat. Nous nous félicitons de proposer de nombreuses formes de conditionnement et le mieux est sans doute de se dire qu’à Enghien, toutes les sous-traitances sont possibles. Par ailleurs, l’ETA a également ouvert une section entretien de parcs et jardins afin de donner une visibilité extérieure de notre entreprise. Par notre travail, nous voulons redonner une image positive de la personne en situation de handicap, car il ne faut pas perdre de vue que le handicap, on ne naît pas forcément avec, il peut surgir des suites d’un accident ou d’une maladie."