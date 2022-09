L’objectif est d’y déménager la bibliothèque communale. Le point a été accueilli favorablement par l’ensemble des conseillers communaux.

"C’est un point qui fera plaisir à tous les Enghiennois et toutes les Enghiennoises qui aiment le patrimoine, s’est d’ailleurs réjoui le bourgmestre Écolo, Olivier Saint-Amand. Depuis quelque temps, nous sommes en contact avec la Régie des bâtiments. Nous avons visité le bâtiment avec les bibliothécaires et il apparaît que l’ancienne justice de paix pourrait tout à fait accueillir ce service. Le moyen le plus direct et sûr pour l’acquérir est d’entamer une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique."

Une opération positive

Une question se pose: la Commune a-t-elle les reins suffisamment solides pour acheter ce magnifique bâtiment ? "Actuellement, nous louons un bâtiment pour abriter la bibliothèque, poursuit le bourgmestre. C’est de l’argent perdu. Autant mettre la même somme pour acquérir un bâtiment. Globalement, ce serait une opération positive et, par ce geste, nous préservons un beau patrimoine en centre-ville."

Du côté de l’opposition, Florine Pary-Mille, pour le MR, s’interroge. "Une première estimation de 370 000 € a été faite. Une seconde, réalisée par un notaire, monte à 500 000 €. Quel sera le prix demandé ? De plus, combien de temps va prendre la procédure, car le bâtiment n’est plus occupé depuis deux ou trois ans ?"

Pascal Hillewaert, échevin en charge des bâtiments communaux (Écolo) indique: "Dès qu’il y a un accord, nous pourrons occuper le lieu, avant même de le racheter. Nous pourrons le louer et le montant des loyers sera défalqué du prix d’achat."

Concernant le prix et l’état du bâtiment, le bourgmestre souligne: "L’évaluation est bien de 370 000 €, mais le bâtiment pourrait être vendu 500 000 € s’il était vendu aux enchères, de gré à gré. À partir du moment où il y a expropriation, c’est la première évaluation qui prévaut. Concernant le bâtiment, celui-ci est très sain. Il a été rénové il y a peu et il y a en permanence un fond de chauffage. Mis à part réaménager l’accès au grenier, il n’y a pas de travaux à prévoir."

Positif aussi pour l’équipe

Si Nathalie Vast, échevine en charge de la bibliothèque (Écolo), reconnaît que la surface de la justice de paix est inférieure aux locaux actuellement occupés par la bibliothèque, elle souligne des aspects positifs.

"Nous pourrons faire des aménagements totalement différents. Ce ne sera plus une sorte de long corridor, mais nous pourrons créer des aménagements par pièce avec la possibilité de créer de chouettes coins de lecture. Ça fera aussi du bien à l’équipe d’avoir ce bâtiment, car le local qu’ils occupent aujourd’hui n’est pas des plus adéquats pour une bibliothèque. De plus, nous garderons une position assez centrale puisque la justice de paix n’est qu’à une vingtaine de mètres de l’actuelle bibliothèque."