Un festival où chacun y trouvera son conte à Enghien

Le festival "Chimères" est une véritable vitrine bisannuelle pour une cinquantaine d’artistes rassemblés sous la bannière de la Fédération de Conteurs professionnels, fondée en 2004.

Cette organisation permet de présenter aux programmateurs belges et étrangers et au public le meilleur des créations de ses conteurs. Cet automne, c’est une "édition spéciale" qui s’installe pour deux jours à Enghien et ouvrira la saison culturelle 2022-2023 du Centre culturel: une première approche, dans un nouveau lieu, pour des performances croisées, plurielles, épurées, aux sources de l’oralité, avant une édition plus classique prévue en 2023 avec une riche programmation annoncée sur plusieurs jours.

Pendant ces deux jours, les curieux ou les passionnés d’histoires seront plongés dans le rêve, l’aventure, l’imaginaire ou le vécu.

À travers la ville se répandront des histoires pour petits, des histoires pour grands, des récits de feu, de chair et de vie.

"Le conte est le chemin le plus court entre l’homme et son histoire" souligne Éric De Staercke, parrain de Chimères. "C’est l’art le plus ancien: bien avant internet, la télévision, le cinéma, le théâtre même, le conte était là ! Par la voix, avec la simplicité la plus extrême, le conte narrait, touchait apaisait les esprits et berçait les âmes en inventant des histoires abracadabrantes ou en répétant inlassablement les épopées vécues ou rêvées. Le conte par sa tradition orale, purement orale, nous a façonnés et continue de nous construire de l’intérieur, au milieu d’un monde gavé de technologies."

Le jeudi et le vendredi, des séances contées seront organisées dans les écoles maternelles, primaires et secondaires d’Enghien.

Outre ces séances scolaires, le public pourra participer, le jeudi 29 septembre à 20h, à "Merveilleux !", une balade contée de deux heures dans le parc d’Enghien. Le lendemain, à la même heure, c’est au Pôl’Arts que le public à rendez-vous pour assister à "Etrange ?", une veillée contée d’une heure et demie.

Infos et réservations: Centre culturel d’Enghien – 02 396 37 87 ; www.ccenghien.com ; prévente: 8€/4€/Art. 27 1,25€.