Les égouts pourraient retarder un chantier à Marcq (Enghien)

Lors du conseil communal d’Enghien, jeudi soir, les conseillers devaient approuver le Plan d’Investissement Communal (PIC) pour la période 2022-2024. Dans celui-ci figurent les travaux de rénovation de la rue du Village à Marcq. "C’est un dossier reporté du PIC 2019-2022, indique l’échevin des Travaux Jean-Yves Sturbois (En Mouvement). L’enveloppe était atteinte et il y a surtout du retard à cause des importants travaux d’ORES et de la SWDE qui sont toujours en cours." Un chantier des impétrants qui devait, à l’origine être terminé avant la rentrée scolaire et qui soulève pas mal de questions des riverains. Des interrogations rapportées par la conseillère communale MR Nathalie Coulon: "Les travaux semblent à l’arrêt pour l’instant et la rue est toujours à sens unique. Même s’il y a toujours un énorme trou au carrefour avec la chaussée d’Ath, est-ce normal que le chantier n’avance plus ?"