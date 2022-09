La céramique et le verre à l’honneur ce week-end à Enghien

Pour cette sixième édition, ce sont près de septante exposants qui présenteront leur travail. Les visiteurs découvriront des pièces artistiques, utilitaires et décoratives, rassemblant les diverses techniques de travail du verre et de la céramique contemporaine. Ils auront l’occasion de rencontrer et d’acheter des pièces à ces artistes et artisans, venus de Belgique, de France et des Pays-Bas. Une exposition collective permettra également au public de voter et de gagner l’œuvre ayant reçu les faveurs.

Anusch B. est une artiste belge de renom qui exposera ses magnifiques perles et autres pièces contemporaines colorées en verre. Sa passion pour les perles a commencé en Afrique, où elle a grandi. La perle l’a amenée au travail du verre dans ses différentes techniques à chaud et à froid. Elle fera également des démonstrations de verre soufflé en compagnie de Christophe Génard et de Jean-Yves Vossius.

Office du tourisme d’Enghien 02397 10 20