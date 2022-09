Cette année, c’est le quartier jaune du paon qui a remporté le tir des astres. Le tireur, Pierre Coene, est d’ailleurs le seul à avoir réussi à planter son carreau dans la rose, le centre de la cible. Il faut avouer que le stress et le vent n’ont certainement pas aidé les autres tireurs. Mais rien n’a ébranlé la foi de Pierre Coene: "J’étais serein avant de tirer et je l’étais toujours après. En fait, il y a aussi une grande part de chance quand on tire. D’ailleurs, lors des différents entraînements, que nous avons eus avec les membres du haut et noble serment des arbalétriers Enghien, j’ai pu constater que des tireurs des autres quartiers tiraient mieux que moi. Je ne m’attendais donc pas vraiment à remporter le tir des astres." Pierre Coene a donc dû prendre sur lui pour donner le meilleur: "Ma hantise, c’était de bouger. J’ai donc essayé de bloquer ma respiration pour bouger le moins possible. Lors des entraînements, j’avais aussi constaté que je tirais un peu trop à droite. J’ai donc aussi essayé de corriger cela. Par contre, je dois avouer que le vent ne m’a pas vraiment gêné." Ce qui est certain, c’est Pierre Coene était déjà fier de représenter son quartier. Il est aujourd’hui encore plus fier d’avoir planté son carreau au cœur de la cible et de succéder ainsi à Émilienne Baudet, du quartier du chat.

Le prochain rendez-vous avec Equinoxe est déjà fixé au samedi 18 mars 2023. À cette date, les nouveaux tireurs de chaque quartier seront désignés.