L’enchantement de l’art contemporain

Comme à chaque édition, Miroirs met en avant une dimension moins connue du patrimoine enghiennois. "Cette année, pour la première fois, nous ouvrirons la salle de la maquette du château, conservée dans son unique vestige, la tour castrale, poursuit la commissaire. Par ailleurs, parmi les traditions de prestige liées à la ville d’Enghien, il y a la tapisserie. Nous avons décidé de sortir de manière exceptionnelle une pièce du XVIIe siècle présente au Musée Jonathas. Ces deux éléments patrimoniaux seront l’occasion pour des artistes de créer des œuvres en relation avec ces trésors." C’est en effet là un des objectifs de la biennale enghiennoise: mettre en contact un patrimoine d’exception avec des œuvres d’artistes contemporains. "À ces fins, des œuvres sont créées spécifiquement alors que d’autres sont choisies dans un souhait de résonance éclairante."

L’événement est gratuit afin de permettre une rencontre la plus ouverte possible: "Notre public mixte est constitué autant de néophytes que d’amateurs éclairés de l’art contemporain. Accessibilité et émerveillement dominent grâce aux artistes qui entrent en dialogue avec l’espace surprenant des dépendances du château et le parc."

expo-miroirs-parc-enghien. be