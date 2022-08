Elle renferme aussi quelques richesses patrimoniales. C’est d’ailleurs une de celles-ci que Pascal Hadidi a décidé de nous dévoiler: la chapelle Sainte-Anne ou des Rhétoriciens.

"C’est la dernière ajoute faite à l’église Saint-Nicolas de Myre d’Enghien. Elle est construite en hors-d’œuvre à côté de la quatrième nef. Autrefois, elle était à l’usage des membres de la Chambre de Rhétorique."

Cette dernière était un genre de société littéraire, organisée sur le modèle des guildes. Entre le XVe et le XVIIe siècle, ce genre de sociétés était nombreux aux Pays-Bas et en Belgique. Leur objectif initial était de rendre à l’art une fonction dans la vie publique.

"Au Moyen Âge, la culture des arts et des lettres était à l’honneur dans la ville d’Enghien. Dès le XVe siècle, peut-être même dès le XIVe il s’y était formé une association qui, sous le nom de confrérie de Sainte-Anne ou des Rhétoriciens, s’adonnait spécialement à la composition de travaux poétiques et à la représentation de pièces dramatiques appelées mystères, sotties, jeux ou moralités. Apparemment, la chambre de rhétorique d’Enghien semble avoir une origine très ancienne."

À la fois «douteux» et remarquable

Mais revenons-en à la chapelle Sainte-Anne."Elle a été incendiée et fut restaurée en 1690, par les Rhétoriciens à l’aide d’une collecte faite en ville et de leurs propres fonds."

L’oratoire contient l’autel des Ames du Purgatoire, datant du XVII siècle et son tableau attribué à Victor-Honoré Janssens ainsi qu’un curieux plafond en stuc. C’est ce dernier qui va attirer notre attention.

"Ce plafond est un spécimen très curieux du mauvais goût qui régnait à cette époque"indique Pascal Hadidi.

"Au centre se trouve une femme assise au pied d’un arbre d’où semble naître le Sauveur tenant la croix à la main. Le sculpteur aurait-il voulu rendre cette figure symbolique de l’Évangile: la tige de Jessé dont Marie est la branche et Jésus la fleur? Autour de cette scène sont disposés des médaillons réunis par des arabesques et contenant les uns des corbeilles de fleurs, les autres les armes d’Enghien et d’Arenberg. Les méduses présentes sur deux des quatre écussons sont une représentation héraldique assez originale de l’hermine."

Même si pour le néophyte cette composition peut sembler "douteuse", elle n’en reste pas moins remarquable.

"L’arrangement de ces dessins, leur peu de correction dénotent un manque d’art et d’habileté. Ce plafond cependant offre, par rapport à l’histoire de l’art en Belgique, un intérêt suffisant pour être conservé. Il a d’ailleurs été restauré il y a peu par l’IRPA."