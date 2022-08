La 30e édition des Rencontres musicales d'Enghien

Du 20 au 27 août, les Rencontres Musicales Internationales d’Enghien (International Musical Encounters Enghien, IMusE) accueilleront une nouvelle sélection de jeunes virtuoses belges et internationaux. À travers ces rencontres organisées à destination d’un large public, IMusE accompagne depuis trente ans les jeunes générations d’artistes dans la poursuite de la plus haute exigence musicale. Des Master Classes, accessibles au plus grand nombre, sont organisées avec les professeurs Daniel Ottevaere et Nadine Denize pour le chant, Jean-Bernard Pommier et Valentina Igoshina au piano, Philippe Graffin au violon, Wilfried Strehle à l’alto, Justus Grimm au violoncelle et David Waterman pour la musique de chambre.