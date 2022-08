La mystérieuse fontaine Mélusine, dans le parc d'Enghien

"Son aspect a bien changé au fil des siècles,indique Pascal Hadidi . En 1665, le Révérend Père Charles d’Arenberg explique que la fontaine, située au milieu d’un étang, est composée d’un pilier de marbre portant trois déesses. Celles-ci soutiennent un bassin d’où sort un impressionnant jet d’eau. Par ailleurs, l’étang était bordé d’orangers et des statues ornaient le bout des allées."

Mais au-delà de l’aspect architectural des lieux, l’eau de la fontaine aurait eu des vertus thérapeutiques. C’est en tout cas ce qui se racontait au début du XXe siècle."Vers 1910, les eaux de la fontaine furent mises en bouteilles et commercialisées à des fins thérapeutiques. Cette eau ferrugineuse était, soi-disant, recommandée pour les affections du foie, des reins et de la vessie. Elle devait aussi soigner la goutte et l’obésité. L’exploitation du filon sera vite arrêtée: un corps gras se déposait sur les parois des bouteilles ce qui provoquait un aspect peu esthétique et le nettoyage fastidieux."

Une légende et une malédiction

La fontaine Mélusine renferme sa part de mystères. Tout d’abord, il y a la légende qui se propagea jusqu’à la cour du roi de France Henri IV."Tous les samedis, Mélusine, victime de la malédiction d’une sorcière, se transformait en créature mi-femme, mi-serpent. Un jour, la demoiselle se maria avec un noble à qui elle fit promettre de ne jamais la regarder quand elle se baignait le samedi. Pour faire taire les rumeurs d’infidélité, le mari espionna sa femme pendant son bain. Il constata avec stupeur que son épouse possédait alors une queue de serpent. Trahie, Mélusine se suicida non loin de la fontaine du parc. Depuis lors, l’eau de la fontaine a une couleur ocre."

Ensuite, il y a la malédiction, intimement liée à la légende."Dès le XIVe siècle, on attribue à la malédiction de Mélusine certains décès de nobles du comté d’Enghien. En 1364, Siger II est décapité. Son fils Walter IV est tué par des bourgeois gantois en 1381. Louis de Luxembourg est également décapité en 1475. Enfin, Lamoral d’Egmont, potentiel seigneur d’Enghien, est lui aussi décapité pour d’obscures raisons en 1568 sur la Grand-Place de Bruxelles. Par ailleurs, au XVIe siècle, il se disait que parfois, le samedi, on pouvait entendre le chant de Mélusine résonner tristement dans le parc. On la vit même rôder dans le château. Des apparitions qui, selon la croyance populaire, étaient le signe d’une mort violente imminente."