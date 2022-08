"Le projet est né suite à des discussions au sein du conseil d’orientation, se souvient Christine Ergo, animatrice en charge des projets conte et théâtre.L’idée était de mettre en avant des artistes locaux tout en impliquant les plus jeunes. Un concours d’écriture a alors été organisé. Par la suite, l’idée de créer un spectacle sur cette base a germé. Le concept a bien pris et, d’année en année, nous avions de plus en plus de demandes de participation de la part de jeunes."

Le Covid a malheureusement mis entre parenthèses les balades contées. Il était effectivement impossible d’organiser le stage de préparation pour les acteurs en herbe. Mais cette année, les apprentis comédiens seront bien présents.

"Nous avons quarante-quatre stagiaires, âgés de 8 à 77 ans, et sept animateurs. Ensemble, ils travaillent pendant dix jours sur les huit scènes qui seront disséminées dans le parc. C’est un gros challenge qui, à chaque fois, est réussi. C’est extraordinaire de voir les progrès réalisés en si peu de temps par nos stagiaires qui n’ont, parfois, jamais fait de théâtre. Si le stress est bien présent, la motivation des sept séances est là elle aussi."

Une quête familiale et participative

Mais que nous réserve cette 17e édition? Tout d’abord, une question que se pose une étrange créature mi-femme, mi-serpent: un murmure doux peut-il devenir un murmure sombre et un murmure sombre peut-il devenir un murmure doux?

Pour y répondre, la cinquantaine de comédiens guideront les spectateurs sur les chemins de l’imaginaire au cœur de la "forêt des Secrets" vers d’autres créatures non moins particulières.

Mais, une malédiction plane et engendre d’autres questions: Est-ce que rêver de jours heureux est désormais interdit pour toujours? Une fée, ou même une sorcière, aura-t-elle le pouvoir de conjurer le sort? Pour le savoir, il faut se mettre en route et suivre les signes sur le chemin.

Derrière cette histoire, il y a aussi tout un travail d’écriture. Ici, c’est Christine Ergo qui s’y colle."L’écriture commence fin juin et, chaque année, j’écris l’histoire en fonction des jeunes qui s’inscrivent au stage. Cette année, acteurs et spectateurs partiront à la recherche d’une rose bleue. Chaque édition est une quête où le public est invité à participer. Les balades contées sont à la fois familiales et participatives." Alors, si l’envie vous prend d’accomplir cette quête, n’oubliez pas de réserver votre bracelet, car le nombre de participants par séance est limité.

Réservation indispensable par téléphone, exclusivement: Centre culturel d’Enghien: 02/396.37.87; info@ccenghien.org ; www.ccenghien.org