La halle aux grains, lieu stratégique d'Enghien

"On situe l’origine de cette halle à Louis de Luxembourg, seigneur d’Enghien de 1433 à 1475,explique Pascal Hadidi.Il est fort probable que ce bâtiment eut à souffrir du terrible incendie qui ravagea une grande partie de la ville en 1497. L’historien Pierre Colins situe sa reconstruction à 1578. Les caves de ce bâtiment abritaient l’artillerie communale. Au rez-de-chaussée, on trouvait une triple galerie à colonnes servant au pesage et à la vente des grains. À l’étage, composé d’une seule grande pièce, s’effectuaient le mesurage et le scellage au plomb des toiles. Les combles longs de 26,40 mètres et larges de 14,25 mètres étaient sans doute utilisés également, mais nous n’avons aucune précision quant à son utilisation."

Un lieu peu fréquentable

Certaines sources historiques montrent que la halle était un endroit dangereux:"sur les escaliers, il se commetoient les soirs à l’obscurité de la nuit des crimes par la jeunesse et autres personnes."En réaction au rapport des sergents de la ville, on placera une grille de fer pour en empêcher l’accès.

De par ses mensurations imposantes, le bâtiment fut plusieurs fois réquisitionné pour la cavalerie de passe, comme lors des batailles de Steenkerque, en 1692, ou de Waterloo, en 1815."La halle servit également de garnison en 1745 et 1746. Une soixantaine de chevaux y trouvèrent une bonne écurie. L’eau ne manquait pas, car un puits conséquent se trouvait non loin de là, dans la cour de l’hôtel d’Andelot. À la Révolution française, l’immeuble fut confisqué puis restitué au duc Louis d’Arenberg. Après quoi, il ne récupérera plus les droits pour le mesurage et le plombage des toiles. Le bâtiment eut beaucoup à souffrir de ces réquisitions, si bien que plus tard, inutilisé et délabré, il fut démoli et on construisit les quatre maisons que nous connaissons aujourd’hui."