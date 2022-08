Enghien: un pilori qui a déménagé dans le parc

"Le pilori d’Enghien est une colonne en pierre, symbole du droit de haute justice que possédaient les seigneurs locaux. Ce pilier était autrefois érigé sur la Grand-Place. Les condamnés y étaient attachés pour être exposés publiquement pendant une durée qui pouvait varier suivant la gravité des faits accomplis."

Mais le pilori enghiennois n’a pas toujours été en pierre."En 1740, le maître-charpentier Joseph Ost encaissa la somme de douze florins pour avoir façonné un pilori en bois qui fut érigé l’année suivante sur la place d’Enghien, face à l’Hôtel de Ville. En 1777, ce pilier fut remplacé par un ouvrage en pierre de Soignies mesurant huit mètres de hauteur. Il fut réalisé par Nicolas Poullart, maître maçon. Ce pilori était probablement garni d’un carcan que l’on passait au cou du supplicié."

D’un point de vue architectural, l’impressionnante colonne du pilori d’Enghien est d’ordre ionique. C’est-à-dire qu’il est surmonté du chapiteau à volutes, que sont fût est orné de vingt-quatre cannelures et que sa base est moulurée. De plus, la colonne est surmontée d’un vase ouvragé et orné de quatre représentations.

La colonne a été déplacée dans le parc du Duc d’Arenberg en 1811 et trône encore aujourd’hui au sommet du Mont Parnasse, non loin du pavillon des Sept Etoiles. Dans le tome trente des Annales du Cercle d’Histoire d’Enghien, Yves Delannois nous apprend que le pilori aurait pu trouver refuge ailleurs dans le domaine du duc. On y découvre que le chef jardinier du domaine proposa d’installer la colonne au-dessus de la porte des Esclaves ou du pavillon des Sept Etoiles, au milieu du bassin du Labyrinthe, du potager ou d’une allée.

Le duc Louis d’Arenberg justifia ce déménagement par ces mots:"Convaincu de l’impossibilité du rétablissement des seigneuries ou de la féodalité et pour montrer ma résignation, je fis placer le pilori dans une partie de mon parc appelée le mont Parnasse et qui, étant très élevé, devient un objet remarquable et prouvera à mes successeurs qu’avec du courage, de la vertu et de l’honneur on peut subjuguer les malheurs et donner à sa postérité le moyen de réparer ses pertes."

Il est à noter que les supplices liés au pilori furent définitivement abolis trente-sept ans après le déménagement du monument, en 1848.