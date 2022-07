Le parc d'Enghien comme au Moyen Age ces 30 et 31 juillet

Les 30 et 31 juillet, Enghien va revivre à l’heure du Moyen Âge. Pendant tout ce week-end, le parc de la cité d’Arenberg accueillera la huitième édition du campement médiéval organisé par la Ville d’Enghien et l’ASBL Milites Dei."C’est un campement multi-époques qui s’installera au pied de la chapelle castrale,indique Arn Staflikevitch.Il rassemblera une quarantaine de compagnies médiévales. Il y aura près de trois cents reconstituants et une quarantaine d’artisans et marchands pour plonger les visiteurs dans l’ambiance et les habitudes de vie du Moyen Âge. Un défilé en costume d’époque aura lieu le samedi matin, à 10h30, dans le centre-ville d’Enghien."