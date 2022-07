Le TractoTour à Ma ferme

Ce mini-festival itinérant fera donc escale à Ma Ferme, à Enghien le samedi 30 juillet. "Le TractoTour c’est une belle brochette d’artistes qui va à la rencontre des gens, de la vie paysanne et qui fait le lien entre la culture du cœur et culture de la Terre", indique Benoît Bruyndonckx, membre de l’organisation de l’événement à Ma Ferme. "Le TractoTour, importé en Belgique par Les Obsédés du Monde, est un mini-festival itinérant, où une remorque de tracteur se transforme en scène le temps d’un soir. Ils apportent dans leurs valises des amis et amies artistes pour enchanter nos campagnes, faire vibrer le public et mettre à l’honneur nourriture et bières locales."

Cette année, Les Obsédés du Monde embarquent Émeline Tout Court, ainsi que leur ami de longue date, Labess et sa musique flamenco-gitane dansante. La Borgne Agasse, nouveau projet d’Émeline aux côtés du talentueux multi-instrumentiste Adrien Guiot et de Jon Beat (Skarbone 14), sera également de la fête aux rythmes des Balkans.

Sur le site, qui ouvre ses portes à 17h, il sera également possible de se restaurer avec du 100% bio et local. Côté boissons, les breuvages locaux seront également mis à l’honneur. S’il est possible de venir en voiture, il est à noter que chaque cycliste recevra une boisson gratuite.

Infos et réservations: www.maferme.be . PAF: 20 € en prévente et 25 € sur place.