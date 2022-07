Sans tomber dans la psychose, la police souhaite néanmoins donner quelques conseils pour prémunir la population. "Marchez d’un pas assuré, la tête droite afin de montrer votre détermination et regardez par moments autour de vous, calmement, pour signifier votre vigilance. Tenez votre sac devant vous. N’enroulez pas les sangles autour de votre bras ou de votre main, vous risquez d’être blessé(e) si votre sac à main est arraché. Lorsqu’une personne vous aborde de manière impromptue, méfiez-vous et ne la laissez pas vous retenir.

Si vous avez l’impression d’être suivi(e) par un individu à pied, retournez-vous soudainement et fixez-le du regard pour lui signifier que vous l’avez remarqué. Rejoignez ensuite un endroit sûr, des passants ou le commerce le plus proche. N’hésitez pas à appeler la police".

Si vous avez été agressé

Si malgré ces précautions, vous êtes victime d’un tel fait, il est nécessaire d’appliquer les dispositions suivantes: si votre agresseur tente d’arracher votre sac, ne le retenez pas; recevoir des coups ou tomber violemment sur le sol est beaucoup plus grave que la perte de votre sac.

Criez le plus fort possible et appelez au secours, cela dissuade généralement les agresseurs.

Portez plainte immédiatement au bureau de police le plus proche; les informations (lieu, contexte,…) et le signalement que vous aurez communiqués pourront être exploités par les patrouilles et autres acteurs de terrain.

Prévenez Card-stop de la perte de vos cartes de crédit ou de banque, au numéro 078/170170 accessible en permanence. Vous devez faire opposition le plus rapidement possible afin d’éviter que les dépenses ou retraits opérés avant votre notification soient à votre charge. En effet, la banque n’est pas tenue d’assumer les sommes détournées qu’à partir du blocage de la carte. Si elle estime que vous avez commis une négligence grave (comme tarder à prévenir), vous ne pourrez pas bénéficier de l’application du principe général de la franchise (50€) et les sommes détournées ne vous seront pas remboursées.

Si votre carte d’identité a été volée, téléphonez sans tarder à Doc Stop (00800 2123 2123) afin d’empêcher toute utilisation frauduleuse de vos données personnelles.