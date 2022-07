Pour l'opposition enghiennoise, l'option d'une piste cyclopiétonne à la rue Caremberg n'est pas raisonnable

Si le premier, situé au sentier du Champ d’Enghien, à Marcq, n’a suscité aucune réaction. Le second, à la rue Caremberg à Petit-Enghien, qui prévoit le remplacement des accotements de la voirie par une piste cyclopiétonne de deux mètres de large entre le carrefour avec la rue Fontaine à Louche et le pont du chemin de fer, a provoqué une levée de boucliers de la part de l’opposition et principalement du chef de file d’Ensemble Enghien, Marc Vanderstichelen.

Pour le conseiller de la minorité, grand adepte de la petite reine, le projet présente notamment des risques en matière de sécurité. "La piste va longer les propriétés de la rue Caremberg. La plupart des terrains sont bordés de haies, ce qui pose un problème de visibilité. Il y a aussi un problème de visibilité et de sécurité au niveau du carrefour avec la rue Fontaine à Louche. Cette rue va devenir accidentogène.

Ensuite, au niveau du budget, ce n’est pas raisonnable pour les finances de la Ville: 800000 € pour deux pistes cyclables, ça fait beaucoup. D’autant plus qu’il s’agit de l’estimation faite à l’automne dernier. Les choses ont changé ces derniers mois et le tarif risque d’augmenter et d’avoisiner le million. C’est pourquoi je suggère de repenser le projet de la rue Caremberg en oubliant la piste cyclable et en peignant des bandes colorées. Ça ramènerait le budget à quelque chose de plus raisonnable."

De son côté, le bourgmestre Écolo, Olivier Saint-Amand, a rappelé que "ce projet a été pensé avec la collaboration de la zone de police et le GRACQ qui n’y voyaient aucun problème de sécurité. Par ailleurs, le budget initial prévoyait non seulement la construction de la piste cyclopiétonne, mais aussi la réfection d’une partie de la voirie. C’est certain que ces nouveaux aménagements vont bouleverser les habitudes des riverains et leurs craintes sont légitimes. Je comprends qu’on hésite, mais on se doit d’être volontariste et de faire des investissements."