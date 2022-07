Des tables de conversation pour mieux accueillir les clients néerlandophones à Enghien

SI Enghien est une commune à facilités, il ressort également que sa zone de chalandise est constituée à 50% de la population néerlandophone établie de l’autre côté de la frontière linguistique. Le néerlandais est donc incontournable dans les rues et commerces de la cité des Titjes. Pourtant, tous les commerçants locaux ne maîtrisent pas forcément la langue de Vondel. C’est pourquoi, afin d’attirer cette clientèle potentielle, l’Agence de Développement Local (ADL) et l’Association des Commerçants et Artisans d’Enghien (ACAE), en collaboration avec l’Enseignement de Promotion Sociale d’Enghien (EPSE) vont proposer des tables de discussions en néerlandais à destination des commerçants enghiennois. " C’est un point qui figure dans la Déclaration de Politique communale" , indique Francis De Hertog, échevin du Commerce (En Mouvement). " Pour les visiteurs néerlandophones, nous pensons que c’est un plus de pouvoir être accueilli dans leur langue. Cela permettra de briser la glace et rendra les commerces du centre-ville plus accueillants. De plus, cette formation est offerte par la Ville. "