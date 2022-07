Par ailleurs, les deux premières modifications budgétaires seront soumises au vote: celle du CPAS et celle de la Ville. Comme annoncé lors du dernier conseil communal, l’intervention communale en faveur du CPAS est revue à la baisse d’environ 230000 €. Toujours au niveau des finances communales, la Ville va octroyer une intervention communale complémentaire de 15000 € à la Régie des Quartiers pour 2021 et 2022.

De nombreux marchés publics devront également être approuvés lors de cette assemblée: désenvasement de la Dodane, acquisition de poubelles, installation d’écrans alphanumériques et de totems tactiles digitaux interactifs, restauration des corniches de l’hôtel de ville, marquage routier, pistes cyclables au sentier du Champ d’Enghien et à la rue Caremberg.

Il sera aussi question de l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance au niveau du parking public situé à l’arrière du centre administratif.

Enfin, ce n’est pas souvent que cela arrive, le conseil devra approuver le nom de trois nouvelles voiries: la rue du Tram (entre la rue du Viaduc et le rempart Saint-Joseph), les clos de la Briqueterie et du Criquet (entre la rue Brigade Piron et la rue de la Carrière à Petit-Enghien).