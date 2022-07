Une chouette harmonie pour cette treizième édition du festival LaSemo à Enghien

Et du côté des organisateurs, le sourire est de mise à l’heure de dresser le bilan de cette cuvée 2022.

"Nous sommes très heureux de cette édition, sourit Samuel Chappel, organisateur et fondateur de LaSemo . Le monde était bien présent et, avec 29000 festivaliers, nous avons dépassé les chiffres de 2019, qui était une année record. Mais, au-delà des chiffres, il y avait une chouette harmonie entre les différents contenus du festival. Malgré le public nombreux, le site restait agréable et super respirable."

Samuel Chappel est aussi heureux de constater que tout a plutôt bien fonctionné pendant les trois jours.

"La plupart des éléments se sont bien goupillés, ce qui n’était pas évident vu le contexte dans lequel nous avons dû tout organiser. Nous avons connu quelques petits couacs, notamment au niveau des navettes entre le nouveau parking, situé à la chaussée de Brunehault et le site du festival, mais tout est rentré dans l’ordre. Nous voulions mettre en place un chouette dispositif et, pour l’améliorer à l’avenir, nous avons fait appel à un bureau d’études spécialisé en mobilité. Nous avons hâte de découvrir leur rapport."

Des absences remarquées

Les habitués de LaSemo auront remarqué plusieurs absences lors de cette treizième édition. "Le cabaret et le cinéma ont été supprimés cette année, car lors de la préparation, il y avait encore des incertitudes concernant les mesures sanitaires liées au Covid. Comme ce sont des espaces fermés, ça nous semblait problématique, mais l’idée est qu’ils reviennent l’année prochaine."

Un troisième absent, de taille celui-ci, c’était JeanJean. Que les habitués se rassurent, il n’y a pas de bisbrouille entre le remuant animateur et le festival. "JeanJean est comédien et il vient d’écrire un nouveau spectacle. Il avait envie de tourner avec. Il a eu l’opportunité de jouer en France et n’a connu les dates de sa tournée que tardivement. Nous avons donc préféré ne pas le remplacer. Mais les plus attentifs l’auront peut-être croisé dimanche, car il est venu nous faire un petit coucou."

Et pour les festivaliers qui souhaitent donner leur avis, un sondage est en cours. "Nous sommes en train de relire tous les retours d’avis du public. Nous avons déjà reçu une centaine de réponses qui sont globalement positives."