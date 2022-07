Un boni exceptionnel de 800000 € au CPAS

Le budget 2021 du CPAS, présenté en décembre 2020 au conseil communal, n’était pas des plus réjouissant. Une augmentation de la dotation communale de 555000 € avait même été demandée, portant celle-ci à 3150000 €. Un peu plus d’un an plus tard, la situation est bien meilleure puisque le compte 2021, présenté lors du dernier conseil communal, affiche un boni de 795912 €. "Le budget initial a été réalisé en septembre 2020, dans un contexte sanitaire instable, rappelle Dominique Eggermont, présidente du CPAS (Écolo). Heureusement, dans ce contexte, le CPAS a pu s’appuyer sur le soutien de la Ville."