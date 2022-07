J’ai toujours été très actif dans les mouvements de jeunesse et j’avais d’ailleurs participé à la création d’un festival appelé "Woodscout". Fort de cette expérience, lors de mes études de communication à l’IHECS, je me suis rendu compte comme bien d’autres que le développement durable, malgré sa nécessité, était vu comme quelque chose d’ennuyant. Avec d’autres élèves et quelques amis du Woodscout, nous avions envie de démonter cette idée, mais aussi de faire culture autrement. Un festival nous a paru être le meilleur moyen pour y parvenir.

À ce moment-là, même si on y croyait et que l’on avait tout de même réuni 4500 personnes la première année, on ne pensait pas que l’on serait toujours là quinze ans après.

Depuis sa création, LaSemo a en effet bien grandi…

Au départ, il n’y avait aucun employé et qu’une poignée de bénévoles. L’équipe s’est ensuite étoffée et, d’un salarié, nous sommes passés à vingt au fil des ans. Les festivaliers aussi se sont multipliés pour être 28500 en 2019. Mais, cette équipe ne gère pas que LaSemo. Elle nous permet au travers de la Fédération Pastoo d’offrir au public de nombreux événements comme Namur en mai, Bruxelles Champêtre ou le slow festival Explorarium et nous lancerons cet hiver Julia au cabaret. Enfin, durant le Covid, nous avons créé Event change afin de partager notre expérience en matière de festival durable.

Beaucoup de beaux succès… Que peut-on vous souhaiter pour la suite?

Ce qui me motive, ce sont les projets en mouvement, qui font sens et qui (se) remettent en question. J’ai l’impression d’apprendre tous les jours. Ce que l’on peut espérer, c’est de continuer à avoir des idées et développer de nouveaux contenus. Nous n’avons pas envie, en grandissant, de mettre plus de gens devant les scènes.Nous préférons créer de nouveaux espaces et surtout continuer à surprendre et à innover. Nous avançons année par année, mais avec une vision à long terme.