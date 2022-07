Pour un festival plus durable, LaSemo veut plancher sur la mobilité

Outre cette étude, les actions concrètes ne manquent pas non plus. "Nous organisons un départ groupé depuis Bruxelles vendredi à 13h afin d’arriver à Enghien aux environs de 16h30. Le trajet se fera en musique grâce à la participation de La Jacqueline, une sono mobile qui ne diffuse que de la bonne humeur et en compagnie de François Loncke. Ce Mouscronnois qui a passé trois années entières à vélo et parcouru une quarantaine de pays donnera d’ailleurs une conférence à la papoterie dans le cadre du festival, tout comme cinq autres personnalités inspirantes (Vandana Shiva, Rob Hopkins, Camille Étienne, Candice Marro et Josef Schovanec)."

Pour d’autres transports "doux", le site est accessible en train, en bus et à vélo (grand parking sécurisé et gratuitavec possibilité de recharger les vélos électriques gratuitement). "Pour le retour, des navettes sont organisées au départ du festival jusque Bruxelles à la fin des concerts."

Pour ceux qui viennent tout de même en voiture, un très grand parking sera aménagé le long de la chaussée de Brunehaut (sortie 25 Petit-Enghien). "Avec les campings qui s’étendent et les terrains qui se raréfient, nous étions à l’étroit et nous avons changé d’emplacement. Une navette gratuite fera l’aller/retour du parking au festival (côté camping), mais il est aussi possible de rejoindre le festival à pied."

Avec autant de solutions de mobilité, tous les chemins semblent mener à LaSemo.