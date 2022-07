Mélusine unit LaSemo et les Enghiennois

Les enfants de Mélusine

Le groupe a travaillé sur une thématique féerique afin d’agrémenter la Tour des Contes. Ainsi, les artistes en herbe sont partis d’une légende locale – celle de Mélusine – et plus particulièrement de ses enfants. Une fois la thématique trouvée, quatre ateliers ont été organisés. "Il y a d’abord eu une introduction au conte, indique Camille Louedec. Nous avons ensuite travaillé par petits groupes pour voir comment chacun imaginait les enfants de Mélusine. Chaque groupe a ainsi créé des profils. Lors du deuxième atelier, nous avons mis en dessin tout ce que nous avions écrit. Après, les participants ont créé sur des planches de bois de récupération des totems représentant les enfants de la fée. Lors du festival, ils seront installés aux abords de la Tour des Contes." Rien de plus normal, puisque la légende locale sera présentée au public au pied de la tour castrale. "Cependant, l’histoire sera légèrement adaptée en fonction des représentations imaginées par les participants des différents ateliers. Le fil rouge de la démarche est de prouver que, dans la différence, représentée par les enfants monstrueux de Mélusine, des qualités et de la beauté peuvent se cacher."

Et si, comme le souffle Priscillia Todavcik, les stagiaires de la Régie des Quartiers étaient plutôt réticents à l’annonce du projet, le son de cloche est tout à fait différent aujourd’hui. "C’était une chouette expérience, sourit Ludo. Il y a un vrai esprit d’équipe qui a vu le jour. Ça nous a permis de créer des contacts et de rencontrer des gens."