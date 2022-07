Artistes de rue

Voltige acrobatique, bascule, cirque de puces, figures oubliées du jonglage, humour et poésie rythmeront LaSemo. Les spectacles sont programmés près de la statue du Sanglier ou à L’Amusoir, cet espace tant apprécié des familles. Bowling champêtre, jeux d’antan, lancer de ballots, stand paillettes, tattoo et bien d’autres surprises y attendent tous ceux qui sont restés de grands enfants.

Conférences et Fabrik à idées

"Depuis sa création, LaSemo a toujours eu à cœur d’inviter chaque génération à faire la fête de manière plus responsable en invitant à la déconnexion du quotidien" , souligne Samuel Chappel, directeur-fondateur du festival. Cette responsabilisation passe logiquement par le caractère durable de ce festival – élément intrinsèque de son identité -, mais aussi par l’organisation de moments de réflexion comme les conférences et d’une Fabrik à idées. "Pour les conférences, nous avons tenu à inviter des personnalités inspirantes. Des citoyens acteurs de changement à l’image de François Loncke, Josef Schovanec, Vandane Shiva, Candice Marro, Camille Étienne et Rob Hopkins. De plus, cette année, la Fabrik à idées a été créée comme lieu d’échanges et de partages où le public peut s’informer sur les pistes de changements durables et ce grâce à des animations, des jeux et des quiz ludiques pour construire un monde meilleur pour demain."

Infos: LaSemo ces 8, 9 et 10 juillet au Parc d’Enghien. Retrouvez la programmation complète et toutes les informations pratiques sur le site www.lasemo.be