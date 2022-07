Une haie ralentit un projet immobilier à Enghien

En février et mars derniers, le projet de la société anonyme Thomas & Piron Home de construire six habitations unifamiliales à la rue Tilleul au Bois à Petit-Enghien était soumis à enquête publique. Le dossier a été abordé lors du récent conseil communal, car celui-ci entraîne une modification de voirie. "Suite à l’enquête publique, nous avons reçu dix-huit courriers de réclamation et d’observation de la part de riverains, indique le bourgmestre Écolo Olivier Saint-Amand. Ces lettres portaient toutes sur le maintien de la haie de plus ou moins deux cent cinquante mètres qui borde le terrain. Les remarques formulées étaient tout à fait pertinentes et le collège communal les a faites siennes. Nous proposons donc de mettre des conditions à cette modification de voirie en imposant le maintien de la haie et la conservation de la bande enherbée." Une proposition d’autant plus pertinente que, comme le souligne Dominique Eggermont, échevine de l’Environnement (Écolo), la haie située à la rue Haute Folie vient d’être classée "haie remarquable".