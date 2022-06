Enghien se greffe (aussi) au réseau de balades pédestres

Le deuxième point concernait l’extension du réseau points-noeuds pédestre du Pays des Collines sur Enghien. "La commune dispose pour l’instant d’un réseau points-noeuds vélo, mais pas encore d’itinéraires de randonnées à pied, indique Jean-Yves Sturbois, échevin de la Mobilité. Le but est donc ici de compléter ce qui existe déjà afin de nous connecter au Pays des Collines, mais aussi à la Flandre qui dispose déjà d’un vaste réseau de circuits pédestres et de randonnées." Pour ce faire, le conseil communal a donc adopté une convention de partenariat entre la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde, la Province du Hainaut et la Ville d’Enghien afin d’étendre le réseau points-noeuds pédestre du Pays des Collines. "Nous avons déjà eu une réunion avec ces partenaires, poursuit l’échevin, et nous avons insisté pour intégrer les nouveaux sentiers aménagés dans le cadre de l’aménagement foncier rural de Labliau. Le balisage et sa maintenance seront assurés par la province. De plus, un réseau de testeurs sera mis en place afin d’assurer régulièrement le suivi de l’entretien des sentiers et balades pédestres."