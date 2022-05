Les derniers noms annoncés au festival LaSemo à Enghien

Une programmation pour tous les âges

Les festivaliers pourront retrouver un programme qui régalera tous les membres de la famille. Depuis sa création, le festival s’est construit autour de l’envie de faire la fête autrement, en amusant petits et grands. Les styles musicaux sont nombreux et invitent à déconnecter le temps d’un rêve éveillé. À voir et à écouter: Ben Mazué, Girls in Hawaii, Alice Francis, Alice Phoebe Lou, Thylacine, les Déménageurs, Henri Dès, Cédric Gervy, Tim Dup, Barcella, Johan Papaconstantino, The Loire Valley Calypsos, Klischée, Chico Trujillo, What the funk, Lucky Hodjo, Judith Kiddo, Tempête bleue, Bazar et Bémols, Rebel Up, Tropical DPipsies, Voilaaa Sound System, Pierres, Friday Frida, Soror, David Walters, Jakomo, Arumbo et Steffig Raff.

En plus d’une riche programmation musicale, des spectacles d’art de rue, conférences, animations pédagogiques et ludiques pour tous les âges sont prévus dans le parc d’Enghien. Samuel Chappel, directeur-fondateur du festival souligne: " Notre envie a toujours été d’offrir une vraie bulle d’évasion où chacun, à tout âge, peut trouver son bonheur."

Infos et préventes:

www.lasemo.be