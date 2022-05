Dix-sept artistes à découvrir à LaSemo, à Enghien

La Belgique à l’honneur

Les festivaliers pourront notamment retrouver la pop-électro louviéroise de Lucky Hodjo, les chansons pop décomplexées du finaliste du concours Francofaune Pierres, le groupe vocal féminin liégeois Friday Frida ou encore la pop-indé fantasque de Judith Kiddo. À leurs côtés, What the Funk, Steffig Raff, Rebel Up, Bazar et Bémols, Arumbo, Jakomo, Tempête Bleue, David Walters, Trpical DJipsies, SOROR, Voilaaa Sound System, Twin Toes et Tukan viendront compléter l’affiche.

En plus d’une riche programmation musicale composée notamment de Ben Mazué, Girls in Hawaii, Henri Dès, Tim Dup, Thylacine ou encore Les Déménageurs, LaSemo invite à la découverte d’une dizaine de mondes différents. Durant trois jours, l’événement durable emmène dans une véritable bulle d’évasion tous ceux qui passent ses portes. Spectacles d’art de rue, conférences, animations pédagogiques et ludiques pour tous les âges sont de la partie cet été dans le parc d’Enghien. Samuel Chappel, directeur-fondateur de LaSemo explique: "Depuis sa création, LaSemo a toujours eu à cœur d’inviter chaque génération à faire la fête de manière plus responsable… en invitant à la déconnexion du quotidien."

Infos et réservation:

www.lasemo.be