Un projet de douze habitations à la rue Belle à Marcq (Enghien)

Le projet prévoit la construction de douze nouvelles habitations unifamiliales trois façades de 144 m² avec une emprise au sol de 72 m² pour un terrain de 10414 m². Les logements se composeront d’un rez-de-chaussée et d’un étage mansardé.

Le projet prévoit douze constructions jumelées en six blocs de deux habitations. Chaque unité jumelée est composée d’un volume principal simple avec une toiture deux pans de même longueur et angle de 35°. L’implantation se fait sur un recul moyen d’environ huit mètres par rapport au nouveau trottoir avec des retraits latéraux de minimum quatre mètres par rapport à la limite de droite et de gauche. Un abri de jardin de 12 m² est également prévu pour chaque lot. Une partie de la propriété est cédée pour la création d’un trottoir et d’un espace de stationnement. Au niveau des matériaux utilisés, il s’agira de brique de ton rouge-brun nuancé pour chaque lot, de tuile en béton de ton noir et de châssis en PVC dans les tons gris.

Abattage d’arbres et écart par rapport aux prescriptions urbanistiques

En plus d’occuper un des derniers espaces verts de la rue, il est à noter que le projet prévoit également l’abattage d’arbres: des saules le long de la parcelle, un chêne sur la partie droite de la parcelle, cinq arbres fruitiers et frênes sur la partie gauche du terrain et une haie d’aubépines.

Le projet s’écarte des prescriptions urbanistiques du Guide communal d’urbanisme en ce qui concerne son article 75: la façade avant de certaines habitations ne respecte pas la distance comprise entre six et huit mètres depuis l’alignement. En effet, la demande crée un recul complémentaire par rapport à la voirie existante de quatre mètres avec la mise en œuvre du filet d’eau, du stationnement et du trottoir. Le demandeur souligne qu’il veut intégrer le plus harmonieusement les constructions avec le suivi du tracé courbe de la voirie. Ce qui, selon lui, génère quelques lots en écart. Il souligne, par ailleurs, que le recul imposé, il y a plusieurs dizaines d’années, pour le lotissement en face est de vingt mètres depuis l’axe de la voirie alors que son projet est globalement implanté à environ quinze mètres depuis l’axe de la voirie.

Pour plus d’informations, le dossier est consultable sur rendez-vous au service urbanisme de la Ville d’Enghien (02397 14 30 ou annonce@enghien-edingen.be). Les réclamations et observations écrites peuvent être envoyées à l’administration communale par courrier ou par mail (annonce@enghien-edingen.be).