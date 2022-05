Tout d’abord, dans le centre-ville, des travaux de réfection complète de la voirie et des trottoirs sont en cours à la rue Général Leman. Par conséquent, la circulation et le stationnement y sont interdits jusqu’au 31 octobre prochain (en théorie). Une déviation est mise en place afin de pouvoir accéder à l’avenue Albert Ier, à l’avenue Élisabeth et à la rue Saint-Quentin. Le stationnement sera interdit sur une partie de la rue Saint-Quentin. Cette mesure permettra d’obtenir une largeur de voirie suffisante pour la mise en double sens de la voirie. Le stationnement sera également interdit sur une partie de l’avenue Albert Ier, ainsi que sur une partie de l’avenue Élisabeth. Un tronçon de cette dernière, situé du côté des PAV, sera mis en sens unique.

À Marcq, l’opérateur des réseaux de gaz et d’électricité ORES réalise la pose de conduites dans le centre du village.

Ces travaux se déroulent en deux phases. Jusqu’au 30 juin, le chantier s’étend du numéro 3 de la rue des Boutons d’Or jusqu’au carrefour de la chaussée d’Ath et à la chaussée d’Ath, du numéro 75 au numéro 108.

La deuxième phase, en coordination avec les travaux de la S.A. Société Athoise de Travaux pour le compte de la SWD, se fera à la rue du Village et s’étendra du 4 juin au 15 juillet.

Et au niveau de l’autoroute?

Les travaux sur le pont de l’autoroute A8 au niveau de la sortie 26 se termineront prochainement en théorie. Les couches d’asphalte encore nécessaires seront posées dès que ce matériau sera à nouveau disponible, d’après la Ville. Après ces travaux, la circulation sur le pont pourra reprendre normalement vers Hoves et vers Enghien, mais sera réduite à une bande dans chaque sens. L’espace récupéré permettra ainsi d’aménager des pistes cyclables sécurisées.

Au niveau de la sortie 25, les travaux d’aménagement d’une bretelle d’autoroute en direction de Tournai se poursuivent. La gestion des eaux sur le site encaissé de ce chantier a posé divers problèmes techniques qui ont été résolus. Après la création de cette nouvelle bretelle d’accès, le chantier continue avec l’aménagement du rond-point destiné à distribuer et sécuriser la circulation sur la chaussée Brunehault.

Ces travaux ont débuté le lundi 7 février et sont prévus jusqu’au 30 juin prochain. La circulation est interdite à la chaussée Brunehault depuis le chemin champ du Doyen jusqu’à l’autoroute A8 à Petit-Enghien et une déviation est mise en place.

Enfin, les travaux d’élargissement de l’autoroute à une troisième bande de circulation, entre les sorties 26 et 25, en direction de Bruxelles, ont bien été confirmés, comme nous l’avons déjà noté. Ces travaux seront la dernière étape de cet important chantier géré par le SPW et la SOFICO.